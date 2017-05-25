Мэр Абакана кролем обошёл участников ветеранского заплыва

25.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Накануне в бассейне спорткомплекса «Абакан» состоялись заплывы открытого городского первенства по плаванию.

Впервые на водных дорожках выступили пловцы в двух старших возрастных группах: 1957 года рождения и младше и 1957 года рождения и старше. На дорожки вышли 15 мужчин. Они преодолели дистанцию в 50 метров. Градоначальник Николай Булакин (четвёртая дорожка) в своей возрастной группе финишировал первым.

- Это пропагандистская акция, мы показали спортивной молодежи, что и в зрелые годы плавание помогает оставаться в тонусе, - отметил Николай Генрихович. - Плавание помогает оставаться в тонусе, этот гармоничный вид спорта очень полезен для организма.

Участник заплыва  Владимир Есипенко гордится тем, что проплыл дистанцию вместе с главой Абакана. Он посоветовал закрепить такие заплывы как традицию, сообщает информотдел администрации Абакана.

 

Видео:  Д. Кремзуков

 

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