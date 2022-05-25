На известном маркетплейсе появились штрафы за возврат товара

Russf Май 25, 2022 Интересное

Популярный среди россиян маркетплейс Wildberries ввел штраф за невыкуп заказанного товара. Уведомление о налагаемом штрафе теперь появляется перед оформлением заказа, когда желаемые товары уже находятся в корзине. Руководство магазина сообщило, что это одна из схем, которые тестирует маркетплейс.

Она используется только для тех клиентов, которые имеют низкий процент выкупа, но при этом большие объемы заказов. Таким образом, продавцу возвращаются средства за доставку. Пользователи маркетплейса рассказывают о том, что введенный штраф распространяется и на бракованные товары.

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