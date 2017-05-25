Наркозависымых жителей Хакасии ждут на бесплатной реабилитации

На помощь могут рассчитывать жители республики, употребляющие наркотические средства, психотропные или психоактивные вещества. Главное условие – предварительно пройти медицинскую реабилитацию в лечебном учреждении.

Центры помощи открыты в разных уголках Хакасии. В Орджоникиздевском районе людей приглашает Благотворительный фонд поддержки борьбы с наркотической зависимостью «Любовь к жизни». Для каждого клиента психологи и консультанты по созависимости разрабатывают индивидуальный лечебный план. Плодотворная работа ведется и с семьями клиентов. Как отмечают специалисты Центра, 40% успеха реабилитации зависит именно от правильного поведения родственников.

Еще один реабилитационный центр «Матери против наркотиков» открыт в Алтайском районе. Для наркозависимых здесь проводят занятия по нравственному и эстетическому воспитанию, пропаганде здорового образа жизни, трудовой терапии и физической подготовке.

Также свою помощь предлагает Хакасская общественная организация «Братство священномученика Амфилохия епископа Енисейского» в Черногорске. Здесь наркозависимые проходят духовную реабилитацию, посещают приходскую библиотеку и специальные занятия, смотрят и обсуждают фильмы, учатся трудолюбию. Окончив курс, при желании воспитанник может остаться в центре, чтобы помогать новым реабилитантам.

«Мы готовы помочь всем, кто нуждается в нашей поддержке. Я призываю родственников и знакомых наркозависимых, чтобы они содействовали, убеждали обратиться к нам и пройти бесплатную реабилитацию», - пояснила первый заместитель министра социальной защиты РХ Ирина Шаповаленко.

Нуждающиеся в подобной помощи могут обратиться в управление социальной поддержки населения по месту жительства, либо в министерство социальной защиты Хакасии (Абакан, ул. Советская, 75, тел: 8 (3902) 22-31-04). Специалисты в течение трех рабочих дней примут решение о выдаче сертификата.

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