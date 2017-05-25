Некоторые жители Хакасии платили за электричество по завышенной цене

Прокуратура Ширинского района выявила нарушения законодательства об энергосбережении.

На территории пяти сельских поселений расположено 133 жилых помещения, находящихся в муниципальной собственности. Здания подключены к централизованным системам отопления, холодного и горячего водоснабжения. Однако индивидуальными приборами учета потребления коммунальных ресурсов оборудовано лишь 62 помещения. Органы местного самоуправления не провели обследование жилья на предмет отсутствия технической возможности установки приборов учета. Крайними оказались люди, занимающие муниципальные квадратные метры. Им начисляли плату за свет по нормативу с применением повышающих коэффициентов. Для устранения выявленных нарушений прокурор Ширинского района внёс представления в адрес глав Жемчужненского, Коммунаровского, Целинного, Ширинского и Туимского сельсоветов, сообщает пресс-служба прокуратуры Хакасии.

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