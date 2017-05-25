Незнакомка сняла «порчу» с жительницы Хакасии за 57,5 тысяч рублей

Инцидент произошел накануне вечером во дворе дома Ленинградского микрорайона в Саяногорске.

Как сообщает пресс-служба МВД по РХ, к 76-летней жительнице города подошла незнакомка и завела разговор. Сообщив пенсионерке, что на нее и ее деньги наведена порча, женщина предложила «помощь».

Потерпевшая расстроилась и принесла мошеннице свои сбережения в сумме 57,5 тысяч рублей. «Целительница» положила деньги в носок и приказала пожилой даме отвернуться. После этого женщина вернула носок и посоветовала убрать его подальше. Пенсионерка послушалась, но позже обнаружила там одни бумажки.

Потерпевшая обратилась в полицию. Сейчас проводится проверка.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







