Незнакомка сняла «порчу» с жительницы Хакасии за 57,5 тысяч рублей

25.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Инцидент произошел накануне вечером во дворе дома Ленинградского микрорайона в Саяногорске.

Как сообщает пресс-служба МВД по РХ, к 76-летней жительнице города подошла незнакомка и завела разговор. Сообщив пенсионерке, что на нее и ее деньги наведена порча, женщина предложила «помощь».

Потерпевшая расстроилась и принесла мошеннице свои сбережения в сумме 57,5 тысяч рублей. «Целительница» положила деньги в носок и приказала пожилой даме отвернуться. После этого женщина вернула носок и посоветовала убрать его подальше. Пенсионерка послушалась, но позже обнаружила там одни бумажки.

Потерпевшая обратилась в полицию. Сейчас проводится проверка.

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