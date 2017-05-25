Покупка нового автомобиля: подводные камни

Когда наступает момент радости, а именно на вашем счету уже есть сумма для покупки новенького автомобиля, эйфория от будущей сделки может заставить наделать много ошибок.

Почему-то покупатели на 100% доверяют дилерам автомобилей и не проверят важные аспекты салона, а также не сравнивают цены. В статье на этом сайте мы расскажем о самых распространенных мифах о покупке новой машины и приведем примеры хитрого обмана покупателей.

Миф №1 Если авто покупать в салоне, то оно будет идеально новым

А вот и нет: сами подумайте, какой путь «проделывает” машина прежде, чем попасть в тот самый салон. Далеко не все средства транспорта перевозят в защитных тарах или упаковочных материалах – иногда их просто загружают и везут несколько сотен километров под открытым небом. Такая доставка чревата тем, что авто, располагающиеся снизу кузова грузовика, покрываются небольшими сколами от камней и других частиц, отбивающихся из асфальта. В салоне такие недостатки «прикроют» новым слоем краски. Но машинка уже будет не на 100% новая, сами понимаете.

Как избежать обмана: осматривайте машину в салоне только при отличном освещении. Можно попросить менеджера вывезти авто на улицу, чтобы посмотреть на него под солнечным светом. Менеджер отказывается? Значит, что-то скрывает!

Миф №2 Всегда лучше покупать машину, которая есть в наличие салона

А не ждать пригон из другой страны, который может занять от 3 до 6 месяцев. Отнюдь, покупка машины, которая есть в салоне, не всегда может обвенчаться успехом: автомобили часто проходят тест-драйв. Клиент может протестировать товар и не купить его, а вот износа машины уже никто не компенсирует. Кроме того, в самом салоне, машинки часто перегоняют туда-сюда – часто не особо аккуратно. Зачем ваш нужно немного изношенное авто по цене нового? Либо просите скидку, либо выберите другой вариант покупки.

Миф № 3 Не забывайте о дополнительной комплектации авто

Часто она может оказаться не такой, как вы ожидаете. Или вовсе не понадобится вам, если вы хотите сами «украсить» своего железного коня. В салоне могут сказать, что дополнительное оборудование уже установлено на машине и провести его демонтаж – не представляется возможным. Лучше не «покупаться» на такую хитрость, ведь это маркетинговый ход менеджеров, который полезен салону, но только не клиенту.

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