С опорой на бизнес, с надеждой — на молодёжь

Предприниматели Хакасии производят почти четвёртую часть валового регионального продукта республики.

В Хакасии более 20 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. По данным статистики, оборот малых и средних предприятий Хакасии за минувший год составил более 60 миллиардов рублей. В сфере предпринимательства трудится свыше 40 тысяч человек. Ежегодно предприниматели Хакасии приносят свыше 1 миллиарда рублей в виде налогов в доход республики и обеспечивают четверть рабочих мест. Примечательно, что в общем количестве малого бизнеса наблюдается увеличение доли предприятий в сфере промышленности, сельского хозяйства, транспорта и связи. Это говорит о том, что в республике всё большее число предприятий настроено работать в реальном секторе экономики, производить продукцию, часто уникальную по своей природе и присущую именно Хакасии. Сфера торговли и общественного питания в связи с достаточно высокой оборачиваемостью капитала является наиболее предпочтительной для малого бизнеса.

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Свыше 500 молодых жителей Хакасии обучились по федеральной программе «Ты — предприниматель».

За время действия этой программы создано более 50 бизнес-проектов, более 80 человек организовали свой бизнес.

Отметим, что республика занимает одно из лидирующих мест в Сибирском федеральном округе по вовлечению молодёжи в предпринимательскую деятельность.

В этом году запланирован ряд выездных мероприятий в районы Хакасии, чтобы обеспечить более масштабный охват аудитории. На эти цели будет направлено из федерального и республиканского бюджетов около двух с половиной миллионов рублей.

— За молодёжью — будущее Хакасии и страны. Задача старшего поколения помочь ей реализоваться, найти своё место в жизни. Я не зря объявил 2017 год в Хакасии Годом молодёжи. Уверен, что за это время в республике родится не один десяток инициатив, которые будут полезны для молодых людей, реализации их творческого потенциала, — сказал глава Хакасии Виктор Зимин.

С 2015 года в Хакасии реализацией проекта по заказу министерства экономики республики занимается фонд «Молодёжный центр стратегических инициатив и проектов». У всех участников программы «Ты — предприниматель» есть возможность получить бухгалтерские, правовые консультации, под руководством опытных педагогов и тренеров разработать бизнес-проекты.

По всем вопросам участия в программе «Ты — предприниматель» можно обращаться в фонд «Молодёжный центр стратегических инициатив и проектов» по телефону 8 (3902) 215-230.

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