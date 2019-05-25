Седая Сара Коннор показалась в новом трейлере «Терминатора»



Компания 20th Century Fox обнародовала первый трейлер нового фильма «Терминатор: Темные судьбы».

Действие картины будет разворачиваться после событий легендарного фильма «Терминатор 2: Судный день». Режиссер классической дилогии Джеймс Кэмерон выступил в качестве продюсера фильма в паре с Дэвидом Эллисоном. Боевик снял для Paramount Pictures и Skydance Media режиссер Тим Миллер, известный по работе над «Дэдпулом» по сценарию Дэвида Гойера.

Одной из особенностей картины станет возвращение актрисы Линды Хэмилтон, которая по традиции сыграет роль Сары Коннор. Примечательно, что на кадрах трейлера она появляется весьма постаревшей и с седыми волосами. Также вернется к роли Т-800 актер Арнольд Шварценеггер.

На их стороне выступят персонажи Диего Бонеты, Наталии Рейес и Макензи Дэвис. Антагонистом, в очередной раз угрожающим судьбе человечества, станет робот в исполнении Габриэля Луны.

Картина выйдет на большие экраны в России 31 октября текущего года. Съемки фильма проходили в Венгрии.

Напомним, первая часть «Терминатора» вышла в свет в 1984 году. Согласно сюжету, полицейскому противостоит робот-терминатор, прибывший из 2029 года, чтобы убить Коннор. Девушке предстоит родить ребенка, который должен принести человечеству победу в борьбе с машинами.

Благодаря картине Кэмерона слово «терминатор» стало нарицательным. Широкую известность получила и финальная фраза главного героя: «I’ll be back».

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