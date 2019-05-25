Шикарную квартиру Фриске продадут за долги



Шикарную квартиру в районе Красной Пресни покойной певицы Жанны Фриске выставили на продажу вслед за подмосковным особняком артистки, передали СМИ.

Элитная квартира площадью около 90 квадратных метров принадлежала исполнительнице при жизни. После покупки певица наняла дизайнеров, которые превратили квартиру в «роскошные, мягкие апартаменты со множеством портьер».

Теперь квартира выставлена на продажу из-за долгов перед «Русфондом». С октября прошлого года недвижимость находится под арестом. Как сообщил KP.Ru, дальнейшая судьба апартаментов зависит от приставов и структур, осуществляющих продажу арестованного имущества.

Риэлтор Александр Невзоров сообщил, что квартиру в самом сердце Москвы могли бы продать за 30 миллионов рублей, но в связи с тем, что жилье арестовано, цена будет другой.

«Судебные приставы обязаны заказать независимую оценку. Квартира будет выставлена с дисконтом в 5-10% от рыночной цены. Есть сроки продажи и график понижения цены. Если в течение двух месяцев не найдется покупатель, цену снизят еще на 15%… В итоге квартира может быть продана на треть, а то и вполовину дешевле ее рыночной цены», — пояснил специалист.

В благотворительной организации рассчитывают, что квартиру продадут в течение года.

Ранее сообщалось, что сперва был продан роскошный дом в Подмосковье, который погасил почти треть задолженности. Организация получила около восьми миллионов рублей. Эти деньги «Русфонд» готов отдать детям, которые борются с онкологическими заболеваниями.

В 2013 года «Русфонд» собрал 69 миллионов рублей на лечение Фриске. Благотворительная организация перечислила 11 миллионов рублей на счет клиники, где лечилась певица, еще 32 миллиона рублей по просьбе исполнительницы направили на лечение онкобольных детей. На счет Фриске поступило 25 миллионов рублей. «Русфонд» получил отчет о тратах на сумму 3,4 миллиона рублей, отчитаться о тратах 21,6 миллиона рублей семья певицы не смогла. По решению суда, полученные средства семья Фриске должна вернуть организации.

Российская певица Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года, напомнило «Утро.ру». Поп-дива несколько лет боролось с онкологическим заболеванием.



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