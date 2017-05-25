Школьник из Черногорска подарил Виктору Зимину ангелочка

25.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Глава Хакасии на своей странице в instagram рассказал о своей встрече с учениками республики.

Сегодня Виктор Михайлович в торжественной обстановке подписал дневники отличникам. В правительстве собрались и ребята, обучающиеся в начальных классах, и старшеклассники.

- Тепло, душевно пообщались, ещё раз хочу сказать, что у нас замечательные дети! - написал Виктор Зимин в соцсети. - Мальчик из Черногорска подарил мне ангелочка, попросил поставить на стол. Это было настолько трогательно, что всю усталость после командировки как рукой сняло

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 14 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
61, за 0,251