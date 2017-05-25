Школьник из Черногорска подарил Виктору Зимину ангелочка

Глава Хакасии на своей странице в instagram рассказал о своей встрече с учениками республики.
Сегодня Виктор Михайлович в торжественной обстановке подписал дневники отличникам. В правительстве собрались и ребята, обучающиеся в начальных классах, и старшеклассники.
- Тепло, душевно пообщались, ещё раз хочу сказать, что у нас замечательные дети! - написал Виктор Зимин в соцсети. - Мальчик из Черногорска подарил мне ангелочка, попросил поставить на стол. Это было настолько трогательно, что всю усталость после командировки как рукой сняло
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