Стало известно, кто отдал долг семьи Фриске Русфонду



6-летний сын Жанны Фриске Платон частично отдал долг семьи перед Русфондом в 7,9 млн рублей. Деньги, собранные на лечение певицы, вернули за счет продажи доли сына певицы в загородном доме.

В 2013 году благотворительная организация Русфонд собрала 69 млн рублей на лечение Фриске. Русфонд перечислил 11 млн рублей на счет клиники, где лечилась певица, еще 32 млн рублей по просьбе певицы направили на лечение тяжелобольных детей. На счет певицы перечислили 25 млн рублей.

Фонд получил отчет о тратах на сумму 3,4 млн рублей, отчитаться о тратах 21,6 млн рублей семья певицы не смогла. По решению суда, полученные средства семья Фриске – ее родители и сын Платон — должна была вернуть Русфонду. Однако на счетах семьи денег не оказалось, тогда приставы обратили внимание на загородный дом в Истринском районе, который обошелся семье в 38 млн рублей.

Как сообщает kp.ru, направленные на погашение долга 7,9 млн рублей были выручены за счет продажи доли Платона, которого представляет его отец Дмитрий Шепелев, в наследстве. Теперь сын Фриске не является должником перед Русфондом, однако семья погасила лишь 11,5% всей задолженности.

«Это первая часть долга из общей суммы в 21,6 млн рублей, которые по решению суда наследники Жанны Фриске должны вернуть фонду. По сути, это 11,5% от всей суммы», — сообщили в организации.

Отец Фриске Владимир заявил, что ничего не знает о действии приставов и не намерен обсуждать инцидент. При этом Владимир Фриске потребовал от адвокатов вернуть 8 млн рублей, которые семья заплатила за их услуги, пишет «Газета.ru».

Ранее младшая сестра певицы Жанны Фриске Наталья заявила, что ничего не знает о продаже имущества. По ее словам, продажа части имущества Шепелевым может грозить ему уголовным наказанием.

Российская певица Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года после нескольких лет борьбы с онкологией. Врачи диагностировали у артистки рак мозга. Фриске было 40 лет.

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