Российский производитель звукоизолирующих материалов «ТехноСонус» представил уникальную новинку – звукоизоляционные отделочные панели «Акустилайн». Наличие на панелях финишного отделочного покрытия позволяет упростить и удешевить процесс отделки любых помещений, снижая тем самым себестоимость строительства.

Российский производитель звукоизолирующих материалов «ТехноСонус» представил уникальную новинку – линейку звукоизоляционных отделочных панелей «Акустилайн».

Основой нового материала является минеральная вата. Но, в отличие от традиционных звукоизолирующих материалов, панели «Акустилайн» имеют внешний слой из обычных стеклообоев, широко применяющихся при отделке помещений. Таким образом, финишная отделка уже нанесена непосредственно на теплоизоляционные плиты. Это позволяет использовать «Акустилайн» как материал для обшивки стен и потолков, который одновременно обеспечивает как качественную звукоизоляцию, так и финишную отделку. Панели легко монтируются, образуя ровную поверхность, которую затем достаточно просто покрасить в нужный цвет. Окраска в любой оттенок по каталогу RAL может быть осуществлена по желанию заказчика и непосредственно при изготовлении панелей.

Применение панелей «Акустилайн» для комплексной бескаркасной звукоизоляции и отделки помещений позволяет существенно упростить, ускорить и удешевить технологический процесс, снижая общую себестоимость строительства.

Линейка панелей «Акустилайн» включает несколько видов – Ampir, Strong и Decor. Для ситуаций, когда к стеновым панелям предъявляются повышенные требования по механической прочности, компания «ТехноСонус» предлагает использовать плиты «Акустилайн» Urban и Urban Buffle. Они также основаны на базальтовом волокне, но минеральная плита заключена здесь в прочный перфорированный металлический экран, обеспечивающий повышенную устойчивость к механическим воздействиям. Поверх металлического каркаса также нанесены стеклообои. Плиты серии Urban можно использовать как финишный материал при отделке стен, так и в качестве свободновисящих элементов (Buffle).

Добавим, что новая линейка плит «Акустилайн», как и вся продукция компании «ТехноСонус», отличается высокими акустическими характеристиками, пожарной безопасностью и экологичностью. Эти качества, в сочетании со стильным дизайном и удобством монтажа, делают панели «Акустилайн» оптимальным выбором для звукоизоляции и отделки любых общественных, промышленных и жилых помещений.

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