Тому Хэнксу не захотели продавать пиво на канти-фестивале



Популярный американский актер Том Хэнкс поведал, как ему отказали в продаже пива на канти-фестивале Stagecoach.

Актер посетил мероприятие вместе со своей женой, которая должна была выступать на сцене. Внешний вид Хэнкса немного отличался от того, каким его привыкли видеть поклонники. 62-летний актер отрастил длинную бороду, которая была нужна ему для съемок в фильме.

Когда он подошел к бару, чтобы купить пива, продающие алкоголь девушки не узнали его и отказали в покупке, поскольку у Хэнкса не было при себе удостоверения личности.

«Вы не продадите мне его, потому что думаете, что я несовершеннолетний? Мне 62 года, и вы знаете меня», — заявил актер.

Ему не удалось убедить девушек, что он на самом деле является известным актером. Только через полтора часа к бару подошел один из работников и выдал актеру браслет, который позволяет покупать алкоголь, рассказал Хэнкс на шоу The Ellen DeGeneres Show.

Ранее в Сети появились фотографии Том Хэнкса с модификацией автомобиля УАЗ-452, который в России называют «буханкой». Актер заявлял, что планирует отправиться на ней в поход. Пост в социальной Сети с УАЗом с венгерским номерами набрал более 100 тысяч отметок «мне нравится».

Отметим, что в начале января папарацци застали у ночного клуба в Лондоне пьяного Брюса Уиллиса. Актер был настолько пьян, что не мог держаться на ногах. Идти ему помогала охрана. После того, как Уиллис сел автомобиль, он показал фотографам неприличный жест, сообщают «Известия».

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