Туск: У ЕС и США нет общей позиции в отношении России

Председатель Европейского совета Дональд Туск по итогам встречи глав институтов ЕС с президентом США Дональдом Трампом заявил, что у Брюсселя и Вашингтона нет общей позиции в отношении России.

«Я не уверен на 100%, что мы можем сказать сегодня, что у нас есть общая позиция по России», - сказал он, передает ТАСС.

Также Туск сообщил, что Евросоюз и США не преодолели разногласия в вопросах торговли и борьбы с климатическими изменениями.

Трамп в четверг утром прибыл в здание Евросовета, где принял участие в первой встрече с главами Евросовета и Еврокомиссии Дональдом Туском и Жан-Клодом Юнкером.

В феврале вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Вашингтон намерен искать новую основу для отношений с Москвой.

В том же месяце Туск поставил президента США Дональда Трампа в один ряд с Россией, Китаем и радикальным исламом, назвав их главными угрозами существования ЕС.

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