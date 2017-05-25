В Абакане множественные порывы на теплосетях затягивают плановую работу энергетиков

25.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Сегодня Южно-Сибирская теплосетевая компания должна была перевести горячее водоснабжение в тупиковый режим, чтобы провести профилактические работы на головном участке тепломагистралей.

Энергетикам пришлось откорректировать график ремонтов на системе теплоснабжения из-за большого количества порывов, обнаруженных во время гидравлических испытаний.

- В понедельник на контроле у специалистов было около 50 поврежденных участков, почти на 20 дефекты удалось устранить. Продолжают выявляться все новые и новые проблемы на квартальных тепловых сетях. Один из самых протяженных дефектных отрезков обнаружен на улице Итыгина. В замене нуждается минимум 30 метров трубопровода. Специалисты устраняют в первую очередь повреждения на тех участках, где нет возможности организовать горячее водоснабжение потребителей даже по временной схеме, - сообщили в пресс-службе Абаканского филиала СГК.

Как только все порывы устранят,  город на несколько дней переведут в тупиковый режим потребления горячей воды.

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