В Минусинске застрелен главный редактор скандальной газеты

Бывший депутат, главный редактор газеты «Тон-М» Дмитрий Попков был застрелен накануне около 23 часов во дворе собственного коттеджа.

Как сообщает портал «Дела.ру», неизвестный выстрелил в Попкова, когда он находился во дворе собственного строящегося коттеджа. Главред якобы только вышел из бани, когда раздался выстрел.

Издание отмечает, что по одной из версий убийство было заказным.

Напомним, Дмитрий Попков являлся депутатом горсовета Минусинска. В 2012 он был фигурантом скандала, прогремевшего на всю страну. Попков обвинялся в нанесении побоев подростку-инвалиду, который снимал на видео концерт ко дню города в Минусинске. Депутат не признал своей вины и даже попытался совершить самоубийство в следственном отделе. Суд приговорил его к 300 часам обязательных работ.

С 2014 года Попков – главный редактор скандально известной газеты «Тон-М», которая критиковала работу городской власти.

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