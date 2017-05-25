В Саяногорске эксплуатировали недоукомплектованные автомобили скорой помощи

25.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В ГБУЗ РХ «Саяногорская городская станция скорой медицинской помощи» не все транспортные средства соответствовали техническим требованиям и были оснащены необходимым оборудованием.

Во всех автомобилях отсутствовали облучатели бактерицидные циркуляционные, в шести машинах не было спинальных щитов, в пяти - шприцевых насосов. Бригады "скорой" лишены возможности оказать гражданам качественную медицинскую помощь при заболеваниях, травмах и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.

И.о. прокурором Саяногорска в адрес главного врача ГБУЗ РХ «Саяногорская городская станция скорой медицинской помощи» внесено представление об устранении нарушений закона. Лечебное учреждение приступило к оснащению автомобилей скорой помощи необходимым оборудованием.

Кроме того, три транспортных средства эксплуатируются с нарушениями. Не проведена поверка огнетушителей, в одном автомобиле неисправно световое освещение проблескового маячка. ГИБДД оштрафовали ответственное должностное лицо лечебного учреждения на пять тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Хакасии.

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