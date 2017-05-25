В Саяногорске мужчина выбросил паспорт и деньги, убегая от полиции

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Мужчина подозревается в разбойном нападении на магазин. Установить его личность удалось быстро: убегая от сотрудника полиции, который случайно оказался недалеко от места преступления, подозреваемый выбросил нож, украденные деньги и куртку, в которой лежал его паспорт.Накануне вечером в Саяногорске неизвестный мужчина зашел в один из магазинов Заводского микрорайона и, угрожая ножом продавцам, забрал выручку - около 2710 рублей. После этого незнакомец скрылся.К несчастью для него, за несколько минут до случившегося из этого же магазина вышла следователь следственного отдела ОМВД России по Саяногорску лейтенант юстиции Марина Мозолевская."Она уже садилась в машину, как услышала крики в помещении магазина и увидела выбегающего из него мужчину с ножом. Ни секунды не раздумывая, следователь бегом бросилась за ним", - рассказали в пресс-службе МВД Хакасии.Мужчина, заметив, что его преследуют, внезапно выбросил деньги, нож и свою куртку, в которой лежал паспорт. Имея на руках этот документ, полицейские быстро установили личность подозреваемого. Вскоре 33-летний житель Красноярского края был задержан. Выяснилось, что раньше он был судим за совершение имущественных преступлений.По факту разбоя в отношении красноярца возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.







