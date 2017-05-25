В Саяногорске мужчина выбросил паспорт и деньги, убегая от полиции

25.05.2017 Автор: Рубрика: Происшествия Отзывов нет »
Мужчина подозревается в разбойном нападении на магазин. Установить его личность удалось быстро: убегая от сотрудника полиции, который случайно оказался недалеко от места преступления, подозреваемый выбросил нож, украденные деньги и куртку, в которой лежал его паспорт.
Накануне вечером в Саяногорске неизвестный мужчина зашел в один из магазинов Заводского микрорайона и, угрожая ножом продавцам, забрал выручку - около 2710 рублей. После этого незнакомец скрылся.
К несчастью для него, за несколько минут до случившегося из этого же магазина вышла следователь следственного отдела ОМВД России по Саяногорску лейтенант юстиции Марина Мозолевская.
"Она уже садилась в машину, как услышала крики в помещении магазина и увидела выбегающего из него мужчину с ножом. Ни секунды не раздумывая, следователь бегом бросилась за ним", - рассказали в пресс-службе МВД Хакасии.
Мужчина, заметив, что его преследуют, внезапно выбросил деньги, нож и свою куртку, в которой лежал паспорт. Имея на руках этот документ, полицейские быстро установили личность подозреваемого. Вскоре 33-летний житель Красноярского края был задержан. Выяснилось, что раньше он был судим за совершение имущественных преступлений.
По факту разбоя в отношении красноярца возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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