В Хакасии артисты в Международный день защиты детей подарят сказку

В День защиты детей в 10 часов русский республиканский драматический театр имени М.Ю. Лермонтова представит спектакль по пьесе С. Маршака «Горя бояться – счастья не видать» в постановке заслуженного артиста России Олега Рябенко.

«Горя бояться – счастья не видать» – добрая семейная история о злоключениях солдата-смельчака Ивана и его невесты Настеньки, а также о дядюшке её Дровосеке, обворованном купце и захандрившем царе-батюшке по имени Дормидонт. Каждому из них досталось Горе – серенькая старушка-проказница, помянешь её – а она вот уж тут, а вместе с ней бедность, одиночество да унынье… Сказка поставлена в классическом ключе, что делает её понятной и доступной для всех. Специально для спектакля пермский композитор Евгений Габов сочинил песни на стихи Маршака, а художник-постановщик Алла Катаева придумала стилизованные костюмы и красочное оформление, сообщили в пресс-службе министерства культуры РХ.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







