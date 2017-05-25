В Хакасии артисты в Международный день защиты детей подарят сказку

25.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В День защиты детей в 10 часов русский республиканский драматический театр имени М.Ю. Лермонтова представит спектакль по пьесе С. Маршака «Горя бояться – счастья не видать» в постановке заслуженного артиста России Олега Рябенко.

«Горя бояться – счастья не видать» – добрая семейная история о злоключениях солдата-смельчака Ивана и его невесты Настеньки, а также о дядюшке её Дровосеке, обворованном купце и захандрившем царе-батюшке по имени Дормидонт. Каждому из них досталось Горе – серенькая старушка-проказница, помянешь её – а она вот уж тут, а вместе с ней бедность, одиночество да унынье… Сказка поставлена в классическом ключе, что делает её понятной и доступной для всех. Специально для спектакля пермский композитор Евгений Габов сочинил песни на стихи Маршака, а художник-постановщик Алла Катаева придумала стилизованные костюмы и красочное оформление, сообщили в пресс-службе министерства культуры РХ.

 

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