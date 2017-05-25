В Хакасии брошенные наделы найдут нового хозяина

25.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Сельскохозяйственные земли, используемые не по назначению либо с нарушением законодательства, повлекшим за собой снижение плодородия почв или причинение вреда окружающей среде, будут изыматься по решению суда.

Такой механизм разработан и уже вступил в силу. Об этом представителям всех городов и районов республики рассказали на большом семинаре-совещании, который провело Министерство имущественных и земельных отношений Хакасии совместно с Управлением Росреестра по республике. Таких земель в Хакасии достаточно много. Отметим, что не стоит волноваться дачникам, владельцам участков в садово-кооперативных и гаражных товариществах, личных подсобных хозяйств, а также обанкротившимся собственникам. На эти земли данное законодательство не распространяется, сообщается на портале правительства РХ.

 

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 14 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
61, за 0,268