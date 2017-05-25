В Хакасии брошенные наделы найдут нового хозяина

Сельскохозяйственные земли, используемые не по назначению либо с нарушением законодательства, повлекшим за собой снижение плодородия почв или причинение вреда окружающей среде, будут изыматься по решению суда.

Такой механизм разработан и уже вступил в силу. Об этом представителям всех городов и районов республики рассказали на большом семинаре-совещании, который провело Министерство имущественных и земельных отношений Хакасии совместно с Управлением Росреестра по республике. Таких земель в Хакасии достаточно много. Отметим, что не стоит волноваться дачникам, владельцам участков в садово-кооперативных и гаражных товариществах, личных подсобных хозяйств, а также обанкротившимся собственникам. На эти земли данное законодательство не распространяется, сообщается на портале правительства РХ.

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