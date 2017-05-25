В Хакасии открывается 85-летний беговой сезон

25.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

На республиканском ипподроме 27 мая пройдут конные соревнования среди племенных лошадей рысистых, верховых и спортивных пород.

Состязания будут проводиться в соответствии с правилами испытаний племенных лошадей, утверждённых минсельхозом России. Соревнования являются открытыми, в ним могут участвовать спортсмены из разных регионов на лошадях, принадлежащих владельцам разных форм собственности. Призовой фонд составляет 280 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе минсельхозпрода РХ.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 12 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
62, за 0,237