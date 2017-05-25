В Хакасии открывается 85-летний беговой сезон

На республиканском ипподроме 27 мая пройдут конные соревнования среди племенных лошадей рысистых, верховых и спортивных пород.

Состязания будут проводиться в соответствии с правилами испытаний племенных лошадей, утверждённых минсельхозом России. Соревнования являются открытыми, в ним могут участвовать спортсмены из разных регионов на лошадях, принадлежащих владельцам разных форм собственности. Призовой фонд составляет 280 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе минсельхозпрода РХ.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







