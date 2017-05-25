В Хакасии руководители семи колледжей и техникумов отмечены на федеральном уровне

Почётную миссию по передаче благодарностей от генерального директора Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Роберта Уразова выполнила и.о.министра образования и науки РХ Галина Салата.

Дирекция агентства поблагодарила за организацию и проведение на высоком уровне регионального чемпионата «Молодые профессионалы», который прошел в Хакасии с 27 февраля по 3 марта. Именные благодарности торжественно вручены – Владимиру Огурцову (Абаканский строительный техникум), Николаю Шелухе (хакасский политехнический колледж), Вере Потылициной (Хакасский профессиональный техникум экономики и сервиса), Людмиле Шарковой (черногорский техникум торговли и сервиса), Александру Матейко (техникум коммунального хозяйства и сервиса), Наталье Каркавиной (саяногорский политехнический техникум), Наталье Поликарповой (черногорский механико-технологический техникум).

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