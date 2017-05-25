В Хакасии три девушки погибли в ДТП

25.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Авария произошла накануне около 14:45 в Боградском районе на 289 км трассы М-54.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Хакасии, молодая девушка за рулем Toyota Platz не справилась с управлением и съехала в кювет. Иномарка опрокинулась.

Водителя доставили в больницу с травмой грудной клетки, ушибом руки и болевым шоком. 18-летний парень, находившийся на переднем пассажирском сидении, не пострадал. Три молодых девушки, находившиеся на заднем пассажирском сидении, скончались на месте ДТП от полученных травм.

Никто из пассажиров не был пристегнут ремнем безопасности.

Сейчас по факту ДТП проводится расследование.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 12 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
59, за 0,236