В Хакасии три девушки погибли в ДТП

Авария произошла накануне около 14:45 в Боградском районе на 289 км трассы М-54.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Хакасии, молодая девушка за рулем Toyota Platz не справилась с управлением и съехала в кювет. Иномарка опрокинулась.

Водителя доставили в больницу с травмой грудной клетки, ушибом руки и болевым шоком. 18-летний парень, находившийся на переднем пассажирском сидении, не пострадал. Три молодых девушки, находившиеся на заднем пассажирском сидении, скончались на месте ДТП от полученных травм.

Никто из пассажиров не был пристегнут ремнем безопасности.

Сейчас по факту ДТП проводится расследование.

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