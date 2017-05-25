В Хакасии усилена охрана лесов

25.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Вся лесопожарная техника готова к оперативной борьбе с огнём. Особый противопожарный режим действует на всей территории  Хакасии  до конца мая.

За поджог сухой травы грозит не только административная ответственность со штрафом до 250 тысяч рублей, но и уголовная ответственность – лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

- Практически все весенние лесные пожары приходят  в лес с прилегающей нелесной территории: со степи, с полей, со стороны железной дороги.  В этом году произошло 12 лесных пожаров на площади 137 гектаров. Только один из пожаров возник в лесу. В прошлом году на эту дату было зарегистрировано 19 лесных пожаров на площади 235 гектаров, - сообщил исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Алексей Сиорпас.

Как сообщили в пресс-службе Минприроды Хакасии, в республике организована круглосуточная региональная диспетчерская служба. Телефон горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00. 

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