В Хакасии усилена охрана лесов

Вся лесопожарная техника готова к оперативной борьбе с огнём. Особый противопожарный режим действует на всей территории Хакасии до конца мая.

За поджог сухой травы грозит не только административная ответственность со штрафом до 250 тысяч рублей, но и уголовная ответственность – лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

- Практически все весенние лесные пожары приходят в лес с прилегающей нелесной территории: со степи, с полей, со стороны железной дороги. В этом году произошло 12 лесных пожаров на площади 137 гектаров. Только один из пожаров возник в лесу. В прошлом году на эту дату было зарегистрировано 19 лесных пожаров на площади 235 гектаров, - сообщил исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Алексей Сиорпас.

Как сообщили в пресс-службе Минприроды Хакасии, в республике организована круглосуточная региональная диспетчерская служба. Телефон горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00.

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