В Хакасии воры разобрали железную дорогу

25.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Работники стрелковой команды ведомственной охраны железной дороги задержали двух мужчин, грузивших рельсы в автомобиль на станции Хоных Усть-Абаканского района.

В кузове машины обнаружено 12 металлических отрезков общей длиной 150 метров. Задержанные  пояснили, части рельсов нашли на заброшенном участке комплекса сооружений «Базы на станции Хоных». Они были уверены, что детали верхнего строения пути бесхозные и никто не помешает сдать их в пункт приема металлолома. Однако неэксплуатируемые пути, подлежащие демонтажу, числятся на балансе организации, занимающейся ремонтом и строительством железной дороги. Сумма причиненного ущерба составила более 63 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Абаканского ЛО МВД. Злоумышленникам грозит наказание от штрафа до лишения свободы сроком на шесть лет.

 

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