Владимир Путин предложил увеличить зарплаты бюджетников

Речь идёт о сотрудниках бюджетных сфер, не охваченных майскими указами.

Президент попросил правительство оперативно представить варианты решения этой задачи. При этом необходимо задействовать возможности федерального и регионального бюджетов. Обсудить предложение главы государства должны в ближайшее время, так как работа над подготовкой бюджета 2018 года уже активно ведётся, сообщает ТАСС.

Кроме того, Владимир Путин заявил о трудностях с повышением зарплат бюджетникам в некоторых регионах, предложив сделать все для исправления ситуации.

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