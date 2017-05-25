Владимир Путин предложил увеличить зарплаты бюджетников

25.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Речь идёт о сотрудниках бюджетных сфер, не охваченных майскими указами.

Президент попросил правительство оперативно представить варианты решения этой задачи. При этом необходимо задействовать возможности федерального и регионального бюджетов. Обсудить предложение главы государства должны в ближайшее время, так как работа над подготовкой бюджета 2018 года уже активно ведётся, сообщает ТАСС. 

Кроме того, Владимир Путин заявил о трудностях с повышением зарплат бюджетникам в некоторых регионах, предложив сделать все для исправления ситуации.

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