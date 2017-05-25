Завтра для выпускников Абакана прозвенит последний звонок

25.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Торжественные мероприятия начнутся в 10:00 в городских образовательных учреждениях. Нынче выпускаются 1720 девятиклассников и 842 одиннадцатиклассника.

Среди выпускников 2017-го 127 победителей и призеров муниципальных и региональных олимпиад, 179 победителей и участников российских, республиканских и муниципальных научно-практических конференций, два мастера спорта по плаванию, четыре кандидата в мастера спорта по легкой атлетике

После торжественных линеек состоятся классные часы, флеш-мобы. В пяти школах  города заложат аллеи выпускников. Контролировать безопасность будут сотрудники администрации и классные руководители школ. Ответственность за жизнь и здоровье выпускников во время праздничных мероприятий возложена на директоров общеобразовательных учреждений.

На следующий день, 26 мая, для девятиклассников начнутся экзамены. Им предстоит сдать иностранный язык. 29 мая выпускники 11 классов пойдёт на единый государственный экзамен по географии, информатике и ИКТ, сообщает информотдел администрации Абакана.

 

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