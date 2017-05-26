В Хакасии комплексам «Арена» поможет «Скат»

Минтранс Хакасии тестирует новый комплекс фотофиксации нарушений ПДД.

Компания, занимающаяся разработкой и производством комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД, предоставила минтрансу Хакасии передвижной комплекс "Скат". Его уже тестируют на дорогах республики.

Оборудование устанавливается на обочине дороги. В момент фиксации измеряются скорость движения транспортного средства, его координаты в пространстве и время фиксации. Регистрируются параметры движения всех транспортных средств, проезжающих через зону контроля прибора, которая составляет до трех полос разнонаправленного движения.

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