В Хакасии комплексам «Арена» поможет «Скат»

26.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Минтранс Хакасии тестирует новый комплекс фотофиксации нарушений ПДД.

Компания, занимающаяся разработкой и производством комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД, предоставила минтрансу Хакасии передвижной комплекс "Скат". Его уже тестируют на дорогах республики.

Оборудование устанавливается на обочине дороги. В момент фиксации измеряются скорость движения транспортного средства, его координаты в пространстве и время фиксации. Регистрируются параметры движения всех транспортных средств, проезжающих через зону контроля прибора, которая составляет до трех полос разнонаправленного движения.

 

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