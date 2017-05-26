«Саяномрамор» загрязнял воздух в Саяногорске

Прокуратура зафиксировала нарушения природоохранного законодательства в деятельности ООО "Саянмрамор".

Благодаря неравнодушным и наблюдательным жителям Саяногорска удалось наказать предприятие, которое загрязняло воздух над городом металлургов. Зимой 2016 люди наблюдали в районе ООО "ПК "Саяномрамор" густой дым, идущий из котельной. Ветром его сносило в сторону жилых домов.

Жители стали обращаться в прокуратуру. Надзорники провели проверку деятельности предприятия по резке, обработке и отделке камня и выявили нарушения природоохранного законодательства. Оказалось, что общество не проводило инвентаризацию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Также на предприятии отсутствуют нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и разрешение на выброс таких веществ.

Руководитель "Саянмрамора" получил представление об устранении нарушений природоохранного законодательства. Общество над ошибками работает: заключило договор на выполнение работ по подготовке проекта нормативов предельно допустимых выбросов.





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