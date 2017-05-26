Как легко и быстро находить в магазин «Твое» скидки 2017 года?

Экономить модно – подобное неожиданное утверждение прекрасно подтверждает Промокодабра. Этот сервис предлагает массу акций и других спецпредложений от сотен онлайновых магазинов – и поэтому стремительно набирает популярность в российском сегменте интернет!

Но тут нет ничего удивительного: чего, например, стоит распродажа в Tvoe с выгодой от 20% до 75%! А ведь чтобы участвовать в ней, от вас требуется лишь промокод Твое. Уже интересно, как это работает? Мы в этом тексте ответим на популярные вопросы по данной теме!

- Что это за слово: промокод?

Это новый формат от скидочных сервисов. Выглядит он как секретный набор из букв и цифр либо целого кодового слова, которые нужно указать в магазине, когда вы оформляете свой заказ. Сделав это, вы и получите заветную экономию в виде снижения цены, ценного подарка или же какого-то другого типа бонуса.

- И какой возможен в Твое купон на скидку такого типа?

Выбор у Промокодабры всегда большой. Например, в апреле действовали такие скидки на товары Твое как:

вся детская коллекция с прайсами минус 20%;

моментальная выгода до 56% на пижамы;

мужская одежда с экономией до 75%;

бесплатная доставка по всей России;

500 рублей в подарок новому покупателю.

- Промокоды можно получить только на Промокодабре?

Нет, конечно. Но на фоне других похожих сервисов этот выделяется целым рядом важных преимуществ (кроме широкого ассортимента, о котором уже сказано). И главный – любой актуальный и предназначенный для Tvoe.ru промокод является бесплатным. Покупать такие кодовые купоны или платить за само использование Промокодабры не нужно ни копейки!

- Как же пользоваться этим сервисом?

Все очень просто. Вы заходите на сайт https://www.promokodabra.ru/, открываете каталог с разделом нужного вам магазина и выбираете среди приведенных акций самую привлекательную для вас. А напротив нее, рядом со всеми условиями, и будет указан ваш промокод. Только обратите внимание: кампании имеют «срок годности», и потому есть риск упустить хороший шанс немало сэкономить…

- А сколько партнеров у Промокодабры, кроме Tvoe?

Более 400! Поэтому вы в любой момент можете найти на страницах этого сервиса не только акции и скидки в Твое, но и для множества других магазинов. При этом они самые разные: вспомнить можно Ostin, Sela, Связной, Юлмарт, Ozon, Frendi, ОГО, Aviasales, Красный куб, Mebelion, Petshop и т.д. А если вы зарегистрируетесь на сайте, то сможете работать с ними комфортнее: составлять списки избранных магазинов и промокодов и получать свежие новости о старте новых акций!

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