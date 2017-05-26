26 мая — День российского предпринимательства

Дорогие друзья! В России малое и среднее предпринимательство играют всё возрастающую роль. Экономический ресурс, социальное развитие, человеческий потенциал — все эти составляющие делают предпринимательство важной и значимой частью современного общества.

Сфера предпринимательства в республике развивается стабильно, поскольку в большинстве своём её представляют талантливые и инициативные люди — профессионалы, способные созидать и побеждать, несмотря на вызовы времени. Отрадно, что в республике вот уже два года успешно реализуется программа «Ты — предприниматель», которая пользуется неизменной популярностью у молодёжи Хакасии. За это время уже более 500 человек прошли обучение, более 80 из них организовали свой бизнес.

В этот праздничный день мы выражаем искренние слова благодарности за ваш труд и вклад в развитие экономики республики, за отзывчивость и неравнодушие — ведь вы одни из первых оказываете гуманитарную поддержку, принимаете участие в социальных акциях.

Будущее экономики — за крепким, активным, инициативным малым и средним бизнесом. Желаем вам достижения поставленных целей, процветания, стабильных доходов, выгодных сделок, удач и побед!

Глава Республики Хакасия — Председатель

Председатель Правительства Республики Хакасия Верховного Совета Республики Хакасия

В.М. ЗИМИН В.Н. ШТЫГАШЕВ

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







