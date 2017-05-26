26 мая — День российского предпринимательства

26.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Дорогие друзья! В России малое и среднее предпринимательство играют всё возрастающую роль. Экономический ресурс, социальное развитие, человеческий потенциал — все эти составляющие делают предпринимательство важной и значимой частью современного общества.

Сфера предпринимательства в республике развивается стабильно, поскольку в большинстве своём её представляют талантливые и инициативные люди — профессионалы, способные созидать и побеждать, несмотря на вызовы времени. Отрадно, что в республике вот уже два года успешно реализуется программа «Ты — предприниматель», которая пользуется неизменной популярностью у молодёжи Хакасии. За это время уже более 500 человек прошли обучение, более 80 из них организовали свой бизнес.
В этот праздничный день мы выражаем искренние слова благодарности за ваш труд и вклад в развитие экономики республики, за отзывчивость и неравнодушие — ведь вы одни из первых оказываете гуманитарную поддержку, принимаете участие в социальных акциях.
Будущее экономики — за крепким, активным, инициативным малым и средним бизнесом. Желаем вам достижения поставленных целей, процветания, стабильных доходов, выгодных сделок, удач и побед!

 

Глава Республики Хакасия —                                                                                 Председатель
Председатель Правительства Республики Хакасия                                            Верховного Совета Республики Хакасия
В.М. ЗИМИН                                                                                                              В.Н. ШТЫГАШЕВ

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