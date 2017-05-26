«Больше не школота»: как в интернете выглядит «Последний звонок — 2017»

Последний звонок — это, если кто забыл, праздник школьников, заканчивающих учебу. Последние звонки обычно проходят в конце мая, когда уроки уже закончились, а выпускные экзамены еще впереди. Сегодня по всей стране началась первая волна таких мероприятий.

Обычно «звонки» проходят по одному и тому же сценарию: на торжественной линейке собираются выпускники, их родители и учителя. Иногда к ним присоединяется самые юные школьники — первоклассники. Они поздравляют выпускников, как бы провожая их во взрослую жизнь.

В цифровую эпоху любой праздник у школоты приводит к цунами постов и фотографий в соцсетях. «Росбалт» Like» просмотрел эти бесконечные ленты, шары, школьные формы, колокольчики и непонятно чему радующихся выпускников — и отобрал самые достойные реакции и свидетельства последнего звонка.

В Instagram просто страшно заходить из-за обилия «последнезвоночных фотографий», поэтому покажем только парочку.

Самые яркие и реалистичные комментарии в Twitter.

Читать чάрли | лэнди 🐝💙 @stars_cassandra #последнийзвонок Настроение слушать грустные песни и рыдать потому что я же этих придурков теперь не буду видеть в шк каждый день

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класс волшебниц и волшебников

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Посмотреть изображение в Твиттере Читать Евгений Письменский @evgenovod 9 ЛЕТ,Я ОТДАЛ ЛУЧШИЕ ГОДЫ ЭТОЙ ШКОЛЕ!!А ЧЕМ ОНИ МНЕ ОТПЛАТИЛИ?!ЭКЗАМЕНАМИ!#последнийзвонок

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Посмотреть изображение в Твиттере Читать Эвфемистика @Euphemystica Как нас видит наша классная, когда мы всем классом фотографируемся на последний звонок

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Читать I.K. ✔@Vorewig СРОЧНО. Последний звонок перерос в акцию протеста https://twitter.com/zhebit/status/867692397987323904 …

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Читать Эгоист Самозванец @BredRevnosti Кто-нибудь, объясните чему радуются школьники, ведь закончились лучшие годы в их жизни#последнийзвонок

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Посмотреть изображение в Твиттере Читать Panin @apachhard 11 классникам посвящается #ПоследнийЗвонок

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Читать Perfectionist @JuarezAnastasia Завидую выпускникам, которые будут орать песню Басты - Медлячок и подбухенькие реветь, встречая рассвет... #Последнийзвонок

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Читать bean's jim| 1 до огэ @HerCryBabyJosh Директор:

-И пусть эти шары летят высоко, как ваши возможности!

*половина путается в деревьях*

*другая половина летит вниз*#последнийзвонок

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Читать Ящерка =•= |-/ @lazylizard618 #последнийзвонок

Поздравляю с окончанием первого круга Ада,чтобы перейти на второй нужно заплатить,но если постарайтесь,то можно и бесплатно

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Читать Че за баба @TashaTale Год назад у меня тоже был последний звонок, а сейчас - последние деньги.

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Кое-что нашлось и в ВК…

Но лучшее обнаружилось на Youtube. Школьники 11Б класса из гимназии № 5 города Королев сняли пародию на песню группы «Грибы» — «Тает лед».

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