«Больше не школота»: как в интернете выглядит «Последний звонок — 2017»

26.05.2017 Автор: Рубрика: Новости России Отзывов нет »

«Больше не школота»: как в интернете выглядит «Последний звонок — 2017»

Последний звонок — это, если кто забыл, праздник школьников, заканчивающих учебу. Последние звонки обычно проходят в конце мая, когда уроки уже закончились, а выпускные экзамены еще впереди. Сегодня по всей стране началась первая волна таких мероприятий.

Обычно «звонки» проходят по одному и тому же сценарию: на торжественной линейке собираются выпускники, их родители и учителя. Иногда к ним присоединяется самые юные школьники — первоклассники. Они поздравляют выпускников, как бы провожая их во взрослую жизнь.

В цифровую эпоху любой праздник у школоты приводит к цунами постов и фотографий в соцсетях. «Росбалт» Like» просмотрел эти бесконечные ленты, шары, школьные формы, колокольчики и непонятно чему радующихся выпускников — и отобрал самые достойные реакции и свидетельства последнего звонка.

В Instagram просто страшно заходить из-за обилия «последнезвоночных фотографий», поэтому покажем только парочку.

Самые яркие и реалистичные комментарии в Twitter.

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чάрли | лэнди 🐝💙 @stars_cassandra

#последнийзвонок

Настроение слушать грустные песни и рыдать потому что я же этих придурков теперь не буду видеть в шк каждый день

14:02 - 25 May 2017

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Вики @ALEXIS_17_ALEX

#последнийзвонок
класс волшебниц и волшебников ✨

14:39 - 24 May 2017

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Sofia Volkova 🌙 @FifiyaVolkova

дядя суть улавливает😏 #последнийзвонок

00:46 - 13 May 2017

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Евгений Письменский @evgenovod

9 ЛЕТ,Я ОТДАЛ ЛУЧШИЕ ГОДЫ ЭТОЙ ШКОЛЕ!!А ЧЕМ ОНИ МНЕ ОТПЛАТИЛИ?!ЭКЗАМЕНАМИ!#последнийзвонок

10:58 - 25 May 2017

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Эвфемистика @Euphemystica

Как нас видит наша классная, когда мы всем классом фотографируемся на последний звонок

21:25 - 23 May 2017

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I.K.

@Vorewig

СРОЧНО. Последний звонок перерос в акцию протеста https://twitter.com/zhebit/status/867692397987323904 

13:43 - 25 May 2017

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Эгоист Самозванец @BredRevnosti

Кто-нибудь, объясните чему радуются школьники, ведь закончились лучшие годы в их жизни#последнийзвонок

10:59 - 25 May 2017

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Panin @apachhard

11 классникам посвящается #ПоследнийЗвонок

10:23 - 25 May 2017

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Perfectionist @JuarezAnastasia

Завидую выпускникам, которые будут орать песню Басты - Медлячок и подбухенькие реветь, встречая рассвет...🤘🤘🤘#Последнийзвонок

10:24 - 25 May 2017

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bean's jim| 1 до огэ @HerCryBabyJosh

Директор:
-И пусть эти шары летят высоко, как ваши возможности!
*половина путается в деревьях*
*другая половина летит вниз*#последнийзвонок

11:14 - 25 May 2017

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Ящерка =•= |-/ @lazylizard618

#последнийзвонок
Поздравляю с окончанием первого круга Ада,чтобы перейти на второй нужно заплатить,но если постарайтесь,то можно и бесплатно

13:32 - 25 May 2017

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Че за баба @TashaTale

Год назад у меня тоже был последний звонок, а сейчас - последние деньги.

01:13 - 25 May 2017

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Кое-что нашлось и в ВК…

 

 

Но лучшее обнаружилось на Youtube. Школьники 11Б класса из гимназии № 5 города Королев сняли пародию на песню группы «Грибы» — «Тает лед».

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