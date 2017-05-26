#последнийзвонок
Настроение слушать грустные песни и рыдать потому что я же этих придурков теперь не буду видеть в шк каждый день
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Последний звонок — это, если кто забыл, праздник школьников, заканчивающих учебу. Последние звонки обычно проходят в конце мая, когда уроки уже закончились, а выпускные экзамены еще впереди. Сегодня по всей стране началась первая волна таких мероприятий.
Обычно «звонки» проходят по одному и тому же сценарию: на торжественной линейке собираются выпускники, их родители и учителя. Иногда к ним присоединяется самые юные школьники — первоклассники. Они поздравляют выпускников, как бы провожая их во взрослую жизнь.
В цифровую эпоху любой праздник у школоты приводит к цунами постов и фотографий в соцсетях. «Росбалт» Like» просмотрел эти бесконечные ленты, шары, школьные формы, колокольчики и непонятно чему радующихся выпускников — и отобрал самые достойные реакции и свидетельства последнего звонка.
В Instagram просто страшно заходить из-за обилия «последнезвоночных фотографий», поэтому покажем только парочку.
Самые яркие и реалистичные комментарии в Twitter.
Читатьчάрли | лэнди 🐝💙 @stars_cassandra
#последнийзвонок
Настроение слушать грустные песни и рыдать потому что я же этих придурков теперь не буду видеть в шк каждый день
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11 Ретвит
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22 отметки «Нравится»
ЧитатьВики @ALEXIS_17_ALEX
#последнийзвонок
класс волшебниц и волшебников
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ЧитатьSofia Volkova 🌙 @FifiyaVolkova
дядя суть улавливает #последнийзвонок
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ЧитатьЕвгений Письменский @evgenovod
9 ЛЕТ,Я ОТДАЛ ЛУЧШИЕ ГОДЫ ЭТОЙ ШКОЛЕ!!А ЧЕМ ОНИ МНЕ ОТПЛАТИЛИ?!ЭКЗАМЕНАМИ!#последнийзвонок
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8080 Ретвитов
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ЧитатьЭвфемистика @Euphemystica
Как нас видит наша классная, когда мы всем классом фотографируемся на последний звонок
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77 Ретвитов
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1919 отметок «Нравится»
ЧитатьI.K.
✔@Vorewig
СРОЧНО. Последний звонок перерос в акцию протеста https://twitter.com/zhebit/status/867692397987323904 …
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2424 отметки «Нравится»
ЧитатьЭгоист Самозванец @BredRevnosti
Кто-нибудь, объясните чему радуются школьники, ведь закончились лучшие годы в их жизни#последнийзвонок
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ЧитатьPanin @apachhard
11 классникам посвящается #ПоследнийЗвонок
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1711 Ретвит
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614614 отметок «Нравится»
ЧитатьPerfectionist @JuarezAnastasia
Завидую выпускникам, которые будут орать песню Басты - Медлячок и подбухенькие реветь, встречая рассвет...#Последнийзвонок
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Читатьbean's jim| 1 до огэ @HerCryBabyJosh
Директор:
-И пусть эти шары летят высоко, как ваши возможности!
*половина путается в деревьях*
*другая половина летит вниз*#последнийзвонок
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ЧитатьЯщерка =•= |-/ @lazylizard618
#последнийзвонок
Поздравляю с окончанием первого круга Ада,чтобы перейти на второй нужно заплатить,но если постарайтесь,то можно и бесплатно
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ЧитатьЧе за баба @TashaTale
Год назад у меня тоже был последний звонок, а сейчас - последние деньги.
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Кое-что нашлось и в ВК…
Но лучшее обнаружилось на Youtube. Школьники 11Б класса из гимназии № 5 города Королев сняли пародию на песню группы «Грибы» — «Тает лед».