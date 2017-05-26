Интернет смеётся и создаёт фотожабы встречи Трампа с Папой Римским

А также бурно обсуждает траурные наряды Иванки и Мелании Трамп, мрачное лицо Франциска и неудавшуюся попытку американского президента взять понтифика за руку.

Дональд Трамп приехал в Ватикан, чтобы встретиться с Папой Римским для обсуждения вопросов мирового терроризма, смены климата, международной политики и других важных тем. Разговор американского президента и понтифика длился 27 минут. Но в Сети бурно обсуждают вовсе не тему встречи важных лиц, а траурные наряды Мельнии и Иванки Трамп и угрюмое недовольное лицо Папы Франциска, которое особенно контрастно выглядело на фоне широкой радостной улыбки Трампа. В Интернете по этому поводу появилась масса фотожаб и анекдот.

Встречаются Папа Римский и Трамп. Встреча длится пять часов. Выходит Трамп. Журналисты спрашивают: — Как прошло? — Прекрасно! Мы договорились по всем вопросам на 70%, — отвечает Трамп. Выходит папа. — Ваше Святейшество, как прошло? — Ужасно! — Но ведь Трамп сказал, что вы договорились по 70% вопросов! — Да, но мы обсуждали 10 заповедей!

Фотография довольного Трампа и его женщин «в траурных одеяних» рядом с грустным Папой Римским мгновенно облетела все соцсети и превратилась в мем. На снимок мигом прифотошопили мальчика из фильма ужасов «Омен», девочек-близняшек из фильма «Сияние» и вдоволь поизвращались с добавлением других героев и надписей.

Комедия и трагедия

«Может Папе Римскому не положено улыбаться по статусу?», — предположил один комментатор, глядя на мрачное лицо понтифика. Другие сразу ответили ему опровергающими фотографиями. А также припомнили встречи главы католической церкви с лидерами других стран, на которых все участники выглядели довольными собой и друг другом.

Особенно популярным в Сети стало короткое видео (возможно, фейковое), на котором можно увидеть, как Трамп пытается взять Папу Франциска за руку, но тот возмущённо откидывает руку американского президента. В точности повторяя недавний жест первой леди США — Мелании Трамп.

Отдельное внимание в Сети уделили нарядам и выражениям лиц Иванки и Мелании Трамп. Самых важных женщин Америки сравнили с ведьмами, с семейкой Адамс и решили, что рядом с белоснежным одеянием понтифика, наряды дам выглядят очень зловеще. А также пофантазировали на тему того, о чём думают в момент съёмки все участники.

Иванка Трамп: Помогите мне! Мелания Трамп: Нет, помогите мне! Дональд Трамп: Хэй, смотрите на меня! Папа Римский: О Владыка, почему я?

Иванка Трамп: Мммм, где магазин Prada в Ватикане? Мелания Трамп: Дорогой Бог, пошли ему сердечный приступ. Дональд Трамп: Хахаха, мужик в юбке. Совершенно ошеломляюще! Папа Римский: …а на восьмой день Бог создал дебилов.

Иванка Трамп: Я выгляжу хорошо в чёрном. Мелания Трамп: Я ненавижу своего мужа. Дональд Трамп: Я голодный. Папа Римский: Я мисс Обама.

Папа Римский: Я хочу домой. Помощник: Ты дома. Папа Римский: Я ненавижу это. Помощник: Просто улыбайся. Папа Римский: Эти люди ужасны. Помощник: Будь милым. Папа Римский: Я хочу мороженое.

Папа Римский: Кто-то умер? Иванка Трамп: свобода, мир и надежда.

Уместно будет сказать, что протокол дресс-кода для первых лиц всегда очень строг. Леди, пожаловавшим на аудиенцию Папы Римского рекомендуется надевать чёрное платье с длинными рукавами и закрытым воротом, а также покрывать голову вуалью. Если по каким-то важным причинам, дамы не могут одеться в чёрное, то настоятельно просят воздержаться от использования цветов, использующихся в церковной иерархии: пурпурного, как мантия у епископа, красного, как у кардинала и белого, как у самого Папы Римского.

Однако на усмотрение Ватикана особая честь может быть предоставлена жёнам и вдовам католическим монархов. Так называемой «привилегией белого» могут воспользоваться семь женщин: королева Испании София, королева Бельгии Паола Руффо ди Калабриа, графиня Люксембурга Мария-Тереза, королева Бельгии Матильда, королева Испании Летиция, принцесса Марина Неапольская и княгиня Монако Шарлен, которая воспользовалась этим правом впервые в этом году.

Строгие правила такого уровня практически никогда не нарушаются, однако были два случая, которые подверглись мировому осуждению. Раиса Горбачёва надела на аудиенцию с понтификом неуместный красный костюм. Другая нарушительница — супруга Тони Блэра, убеждённая католичка Шери явилась на встречу с Папой Римским в белом.

Это значит, что Иванка и Мелания Трамп оделись в строгом соответствии с протоколом таких важных встреч. А элегантный наряд первой леди США по достоинству оценили модные эксперты.

Кстати, Папа Римский вёл себя сухо только с Трампом, которому ни разу так и не улыбнулся. А вот с его супругой Меланией понтифик был очень приветлив. Во время обмена любезностями, Франциск спросил у первой леди Америки: «Чем вы кормите мужа? Потицей?» На что Мелания с улыбкой ответила: «Пиццей? Да».

Только глава католической церкви имел в виду именно потицу — традиционное словенское блюдо, рулет из дрожжевого теста, который сам Папа Франциск очень любит. А так как это весьма высококалорийная еда, американские журналисты решили, что Папа Римский назвал Трампа слишком упитанным.

В одной из соцсетей пользователи углядели во всём международном турне американского президента множество мистических, чуть ли не кабалистических знаков и ритуалов. В доказательство приводят фото из Саудовской Аравии, где Трамп с королём Салманом, торжественно держатся за светящийся земной шар. Этот кадр так напоминает сцены из голливудских фэнтези-фильмов, что к нему быстро прифотошопили мага Сарумана и решили, что он весьма органично вписался в компанию.

Ещё один забавный и неловкий случай произошёл с Трампом во время недавней встречи с президентом Таджикистана. Эмомали Рахмон смог противостоять мощному фирменному рукопожатию американского президента, и даже переиграть его. «Не шути с диктаторами из Средней Азии», — написали в комментариях к видео с рукопожатием двух глав.

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