Мелания Трамп наконец-то взяла мужа за руку в Сикстинской капелле

Официальная страница Белого дома опубликовала фотографии президента США Дональда Трампа и его жены во время их визита в Ватикан.

На некоторых снимках президентская чета запечатлена во время посещения Сикстинской капеллы, причем Дональд и Мелания держатся за руки. Ранее СМИ писали о том, что Мелания не берет мужа за руку во время официальных церемоний и визитов, а также выглядит подавленной.

Дональд Трамп в ходе своего президентского турне в среду, 24 мая, впервые встретился с Папой Римским Франциском. Президент США и понтифик обменялись подарками. Франциск подарил Трампу медаль с оливковой ветвью, отметив, что это символ мира. Кроме того, Папа Римский передал Трампу свою энциклику, посвященную защите окружающей среды. Трамп, со своей стороны, подарил сборник книг борца за права чернокожих Мартина Лютера Кинга.

Фото: официальная страница Белого дома

Фото: официальная страница Белого дома

Фото: официальная страница Белого дома

Фото: официальная страница Белого дома

Фото: официальная страница Белого дома

Ранее "Страна" писала о том, что рассказала Мелания Трамп о своем муже Папе Римскому.

Также мы сообщали, что Трамп стал героем мемов из-за фото с Папой Римским Франциском.

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