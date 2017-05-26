На 3-й Продольной пробка из-за смертельной аварии

На 3-й Продольной магистрали, недалеко от Орловки, образовалась пробка на участке дороги, где рабочие заняты уборкой с обочины "Камаза", который вчера попал в аварию с "Фольксваген Пассат". В результате ДТП водитель легковой иномарки погиб на месте. Скорость движения на этом участке дороги порядка 10 километров в час.

Напомним, вчера примерно в 18:00 33-летний водитель автомобиля "Фольксваген Пассат", выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Камаз" с прицепом. Иномарку буквально разорвало на части, "Камаз", пробив ограждение, упал в овраг.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Фольксвагена» от полученных травм погиб на месте.