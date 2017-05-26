Новости Сирии. Сегодня 25 мая 2017

Кроме того, еще одна гумакция проведена по линии ООН: в район города Дейр-Эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией «Абакан Эйр» доставили 20,9 тонны продуктов питания.

Согласно бюллетеню, в течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 1507.

Сообщатся, что продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, по-прежнему составляет 219.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Представители коллектива университета сирийского города Алеппо рассказали журналистам об инновациях в аграрном секторе и робототехнике, которые ученые намерены внедрить в ближайшем будущем.

Аспирант Зияд Аль-Исса сообщил журналистам, что в университете открыли новые методы борьбы с болезнями зерновых культур.

«Препарат эффективен как пестицид, но при этом не имеет побочных эффектов и абсолютно безвреден для здоровья человека», — сказал он.

По его словам, в университете создан особый вид плесени (органических пестицидов), которая развивается вместе с растением, при этом защищая его от насекомых.

Ученый пояснил, что сейчас зерновые могут эффективно защитить от вредителей только искусственные пестициды, но они бывают крайне опасны для человека. Он добавил, что созданный вид плесени мирно соседствует со злаковыми, заставляя растения самостоятельно противодействовать паразитам.

Аль-Исса добавил, что лабораторные исследования по новому препарату почти завершены, в скором времени его представят земледельцам Сирии.

Студент-электротехник Ясин Насер показал журналистам свое изобретение – робота, который уверенно ориентируется в пространстве с помощью сенсоров и может дистанционно определить состав металла.

«Робот, которым можно управлять даже с мобильного телефона, в состоянии обнаружить металл на глубине до 25 метров и определить его химический состав», — сказал он.

Студент пояснил, что при последующей несложной доработке робот будет востребован у саперов и археологов. Он отметил, что с учетом простоты и дешевизны изготовления искусственного интеллекта разработка может с успехом заменить менее «умные» современные роботы-саперы.

В администрации вуза пояснили, что его научные и учебные подразделения не прекращали работу даже во время активных боевых действий в провинции.

Командующий ВВС Центрального командования США (CENTCOM) генерал-лейтенант Джеффри Харригиан заявил о том, что российский самолет в Сирии выполнил перехват самолета-заправщика коалиции во главе с США.

«Это был истребитель, который взаимодействовал с одним из наших (самолетов) заправщиков… Не помню, был ли это Су-30 или Су-35», — сказал Харригиан на брифинге в среду, не уточнив, где именно и когда произошел инцидент.

«Это был перехват, который я бы охарактеризовал как непрофессиональный. Мы обсудили это с ними (РФ – ред.) и они потом признали это», — добавил генерал.

Военные США традиционно называют опасное, по их мнению, сближение самолетов «непрофессиональным и небезопасным».

Однако в целом, по его словам, никаких других инцидентов между военными зафиксировано не было.

«Они (РФ) придерживаются того, о чем мы их просили, отвечают на наши запросы», — добавил Харригиан, имея в виду контакты в рамках меморандума между США и РФ о предотвращении конфликтов в Сирии.

Российские военнослужащие обеспечили прохождение очередного гуманитарного конвоя Организации объединенных наций (ООН) в провинции Дамаск.

Об этом в коротком репортаже «Русской Весны» с места событий.

На этот раз колонна ООН доставила гуманитарный груз в город Джейруд в районе Восточный Каламун.

Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон в САР и подразделения военной полиции сопровождали конвой ООН от места формирования автоколонны в пригороде Кутейфа (провинция Дамаск) до пункта назначения — город Джейруд (22.05.2017 г.), и обратно.

Автоколонна прошла через территории занятые боевиками. Российская сторона на всем пути следования конвоя обеспечила безопасность представителей «Красного креста» и ООН, а также 36 грузовиков и автобусов с продовольствием, одеждой и медикаментами.

Положительная практика проведения совместных мероприятий по решению сложной гуманитарной задачи в Сирии позволяет с оптимизмом смотреть на сотрудничество России и ООН в данном направлении. Российская сторона регулярно обращает внимание международной общественности к гуманитарной ситуации не только в Сирии, но и в целом на Ближнем Востоке. Центр примирения РФ неоднократно привлекал к гуманитарным акциям Армению и Казахстан, обеспечивал сопровождение гуманитарных конвоев ООН в другие районы и провинции Сирии.

Российский опыт незаменим в преодолении последствий войны на территории САР и способствует вовлечению большего количества стран и организаций в процесс налаживания мирной жизни в Сирии.

Командировка для «Ратника»: в Сирии испытали экипировку «солдата будущего»

В ходе боевых действий в Сирии российские военные испытали в деле новейший комплекс индивидуальной экипировки «Ратник». Об этом в среду в интервью «Красной звезде» рассказал заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

«Были опробованы новейшие системы связи, разведки, радиоэлектронной борьбы, а также экипировка военнослужащих «Ратник», в том числе современные виды стрелкового оружия, — пояснил Борисов. — При решении задач в САР активно используется и группировка российских космических средств».

Напомним, «Ратник» поставляется в Сухопутные и Воздушно-десантные войска, а также в морскую пехоту ВМФ с 2016 года. В этом году Минобороны закупит порядка 50 тысяч комплектов. Если удастся сохранить эти темпы, то уже к 2021-2022 году все военнослужащие Сил общего назначения будут одеты в экипировку «солдата будущего».

Универсальный комплект

Впервые широкой публике элементы комплекта «Ратник» представили в феврале-марте 2014 года в Крыму. «Вежливые люди» в камуфляже и без знаков различия, появившиеся в ключевых точках полуострова словно из ниоткуда, щеголяли диковинным снаряжением. Тяжелые бронежилеты 6Б45, полностью закрывающие корпус от пуль и осколков, удобные анатомические шлемы 6Б47, защитные баллистические очки 6Б50, современные рейдовые рюкзаки на станковом каркасе, компактные радиостанции — до «крымской весны» вживую эти новинки демонстрировались только на закрытых показах для прессы.

К началу 2015 года экипировкой «Ратник» были полностью оснащены соединения спецназа Центрального военного округа, к октябрю первые комплекты получили морпехи Тихоокеанского флота, к декабрю — снайперы 102-й российской военной базы в Армении. В течение всего 2016 года «Ратник» поставлялся в части и соединения ВДВ и Сухопутных войск. В Сирии этой экипировкой активно пользуются морские пехотинцы, обороняющие авиабазу Хмеймим, подразделения военной полиции и бойцы Сил специальных операций. Как рассказал обозревателю РИА Новости российский контрактник, недавно вернувшийся из сирийской командировки, композитные керамические пластины нового бронежилета спасли не одну и не две жизни.

Военнослужащий на фестивале «Армия России» в Москве

Опыт двух чеченских кампаний и «пятидневной войны» 2008 года выявил серьезные недостатки индивидуальной экипировки российского военнослужащего. В армии, по сути, не было единого стандарта, на который могли бы равняться производители. Поэтому в бой зачастую шли буквально кто в чем. «Ратник» же стал единым унифицированным комплектом для сил общего назначения с возможностью индивидуального «тюнинга» под конкретные нужды солдата или подразделения. Да и внешне, согласитесь, российский пехотинец образца 2017 года выглядит гораздо внушительнее, чем его соратник из 2008-го.

«Главное достоинство «Ратника» в том, что он изначально разрабатывался, как единый комплект, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. — Раньше элементы экипировки шли в войска по отдельности, и часто возникали серьезные нестыковки. «Разгрузка» от одного производителя не застегивалась на бронежилете от другого, шлем от третьего не мог использоваться с гарнитурой радиостанции от четвертого и так далее. Все детали «Ратника» прекрасно подогнаны друг к другу. Вдобавок конструкция этого комплекта — модульная. Это значит, что в зависимости от выполняемых задач военнослужащий может пристегнуть к своей экипировке нужные элементы и отстегнуть ненужные».

Выбор оружия

Полный вес комплекта «Ратник» составляет около 22 килограммов. Экипировка обеспечивает надежную защиту 90% тела. «Ратник» рассчитан на непрерывную эксплуатацию в течение как минимум 48 часов при среднем сроке службы одного комплекта пять лет. Помимо средств индивидуальной защиты, в его состав входят радиостанция, ГЛОНАСС-навигатор, датчики опознавания «свой-чужой», система управления «Стрелец», позволяющая координировать действия подразделения в бою, активные наушники, морозостойкая аккумуляторная батарея, чтобы питать весь этот хай-тек, и многое другое.

Новая боевая экипировка для военнослужащих сухопутных войск

Модульность разгрузочного жилета обеспечивается за счет использования технологии MOLLE — множества прочных ремешков на разгрузочном жилете, к которым можно пристегнуть любой элемент, обладающий соответствующим креплением. Хоть фляжку, хоть подсумок под пулеметный короб. Кроме того, «Ратник» обладает индивидуальными особенностями для разных видов и родов войск. Так, в варианте для морской пехоты комплект имеет положительную плавучесть, а значит — выполняет функции еще и спасательного жилета. Для танкистов выпускается своя модификация, обладающая повышенной огнеупорностью. А для десантников «Ратник» специально оптимизирован под использование с подвесной системой штатных парашютов.

«Над каждым модулем «Ратника» идет постоянная работа, — рассказал Виктор Мураховский. — Техника совершенствуется, модернизируется, и со временем новые компоненты будут включаться в состав комплекта экипировки. Ведутся, в частности, работы над новыми средствами связи. Вооруженные силы полностью переходят на цифровую связь и так называемые СДР-радиостанции с программно-определяемыми параметрами работы. Кроме того, в этом году должны завершиться войсковые испытания нового автомата специально под «Ратник», который будет совместим со всеми подсистемами комплекта».

В настоящий момент, напомним, рассматривается три типа автоматов «солдата будущего»: Калашниковы АК-12 и Ак-15 калибра 5,45 мм и 7,62 мм соответственно и АЕК-971 Оружейного завода имени Дегтярева (может выпускаться в обоих калибрах). Все три автомата выполнены из современных материалов, обладают высокой эргономичностью и выполнены всё по тому же модульному принципу. Благодаря наличию специальных планок на них можно установить ночные и дневные оптические и коллиматорные прицелы, тактические рукоятки, фонари, лазерные целеуказатели и прочий высокотехнологичный «обвес».

Будущее «Ратника»

У комплекта «Ратник» очень большой потенциал для модернизации. В России уже ведутся работы по ряду перспективных направлений, которые могут существенно повысить боевые возможности солдата.

«Перспективных технологий очень много, но под них нужен очень серьезный научно-технический задел, — рассказывает Виктор Мураховский. — Например, сейчас обсуждается возможность использования в «Ратнике» технологий дополненной реальности. В перспективе данные о тактической обстановке будут выводиться военнослужащему прямо на «забрало» шлема. Кроме того, ведутся работы над новыми средствами защиты — более прочными и легкими бронежилетами и шлемами. Когда-нибудь дойдем и до использования экзоскелетов, но это еще нескоро.

Над адаптацией этой технологии для военных целей работают во многих странах мира, в частности в США, Германии, Южной Корее. Экзоскелет — это, грубо говоря, механический каркас, надеваемый на военнослужащего и значительно повышающий его силу, скорость и выносливость с помощью специальных «моторчиков»-сервоприводов. О больших перспективах этой технологии неоднократно говорили в Министерстве обороны, однако, по словам Виктора Мураховского, нужно сначала решить вопрос с источником питания. Существующие аккумуляторы физически не способны длительное время поддерживать автономность работы человека в экзоскелете.

Возможно, эти и другие элементы войдут в комплект, который придет на смену «Ратнику» в следующем десятилетии. Руководство Центрального НИИ точного машиностроения еще в 2014 году сообщало, что индивидуальная экипировка военнослужащего нового поколения будет завершена и пойдет в производство в 2020-2030 годах.

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