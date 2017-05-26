РУКОБЛУДИЕ ТРАМПА ШОКИРОВАЛО ПАПУ РИМСКОГО

Президент США Дональд Трамп в ходе своего первого заморского турне провел встречу с Папой Римским Франциском.

Аудиенция у понтифика продлилась около получаса и проходила за закрытыми дверями.

Перед началом встречи президент США Трамп на глазах у журналистов погладил Папу Римского и захотел взять его за руку. Однако это было не взаимно. Франциск в ответ шлепнул президента по руке и отошел на несколько сантиметров.

Журналисты уже отметили ранее, что Мелания Трамп тоже регулярно не хочет брать мужа за руку.

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