Сирия: в провинции Дейр эз-Зор идут бои между САА и боевиками ИГ
В провинции Дейр эз-Зор силы САА противостоят боевикам ИГ.
Об этом сообщает военный источник агентства Nation News в Сирии Тарек Халаби.
По его сведениям, в районе населенного пункта Аль-Джафра применяют артиллерию крупного калибра. Пока данные о потерях среди террористов уточняются.
Напомним, атаки радикалов в районе административного центра участились в последнее время. Они преследуют цель занять город. ИГ (запрещена в России) планирует перебросить в Дейр эз-Зор большую часть своих сил из почти освобожденного Мосула, а также из Ракки, которую почти захватили курды.
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