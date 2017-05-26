Сирия: в провинции Дейр эз-Зор идут бои между САА и боевиками ИГ

В провинции Дейр эз-Зор с новой силой идут бои между САА и боевиками ИГ(запрещена в России). В районе населенного пункта Аль-Джафра сражения кипят с применением артиллерии крупных калибров.

В провинции Дейр эз-Зор силы САА противостоят боевикам ИГ.

Об этом сообщает военный источник агентства Nation News в Сирии Тарек Халаби.

По его сведениям, в районе населенного пункта Аль-Джафра применяют артиллерию крупного калибра. Пока данные о потерях среди террористов уточняются.

Напомним, атаки радикалов в районе административного центра участились в последнее время. Они преследуют цель занять город. ИГ (запрещена в России) планирует перебросить в Дейр эз-Зор большую часть своих сил из почти освобожденного Мосула, а также из Ракки, которую почти захватили курды.

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