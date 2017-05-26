Видео с Трампом, берущим Папу Римского за руку, набирает популярность в соцсетях

На кадрах президент США сначала поглаживает руку понтифика, а потом пытается взять его ладонь в свою. Папа резко отдергивает руку. Трамп выглядит сконфуженным.

СМИ опубликовали видеозапись, на которой запечатлены американский лидер Дональд Трамп и глава римской католической церкви Папа Римский Франциск, сообщает URA.RU.

На кадрах видно, что Трамп и Франциск позировали для фотографов и в определенный момент президент США начал поглаживать руку святого отца, после чего попытался взять его ладонь в свою. Понтифик резко отдернул руку.

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После произошедшего Папа выглядел крайне негодующим, а Трамп сильно сконфуженным.

Ранее информагентство Nation News сообщало, что американский президент не смог договориться с главой Ватикана.

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