Видео с Трампом, берущим Папу Римского за руку, набирает популярность в соцсетях

26.05.2017 Автор: Рубрика: Новости мира Отзывов нет »

Видео с Трампом, берущим Папу Римского за руку, набирает популярность в соцсетях

Видео с Трампом, берущим Папу Римского за руку, набирает популярность в соцсетях

На кадрах президент США сначала поглаживает руку понтифика, а потом пытается взять его ладонь в свою. Папа резко отдергивает руку. Трамп выглядит сконфуженным.

СМИ опубликовали видеозапись, на которой запечатлены американский лидер Дональд Трамп и глава римской католической церкви Папа Римский Франциск, сообщает URA.RU.

На кадрах видно, что Трамп и Франциск позировали для фотографов и в определенный момент президент США начал поглаживать руку святого отца, после чего попытался взять его ладонь в свою. Понтифик резко отдернул руку.

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эчпочмак и комбикорм @kocizum
12:34 PM - 25 May 2017 · Huy, Belgium

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После произошедшего Папа выглядел крайне негодующим, а Трамп сильно сконфуженным.

Ранее информагентство Nation News сообщало, что американский президент не смог договориться с главой Ватикана.

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