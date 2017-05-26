Быстрая проверка и оплата штрафов ГИБДД с мобильного телефона

Чтобы получить штраф ПДД в России, не нужно быть лихим автомобилистом. Вполне достаточно просто иметь машину и периодически на ней куда-то ездить. Даже если вы очень аккуратны и стараетесь не нарушать правила, рано или поздно штраф за какое-нибудь совершенно неочевидное нарушение вы все равно получите. Российские водители давно смирились с этим неизбежным фактом, поэтому очередное уведомление о штрафе уже не вызывает ни паники, ни раздражения. По крайней мере, если оно приходит вовремя. Ну а если нет?

При расчете процентов на неуплаченные штрафы не учитываются ни почтовые задержки, ни личные обстоятельства водителя. Между тем многие штрафы оказываются просроченными не потому, что автомобилист сознательно уклонялся от их погашения, а потому, что государственные сервисы не смогли справиться со своими прямыми обязанностями и вовремя доставить штрафную квитанцию. В таких условиях появление электронных сервисов для отслеживания штрафов было неизбежным. Самое интересное решение – приложение Штрафы ГИБДД для мобильных телефонов, которое позволяет отслеживать взаимоотношения с дорожной полицией практически в режиме реального времени.

Все о штрафах ПДД: без ожидания и очередей

Максимум от мобильного приложения смогут получить водители, регулярно «попадающие» на штрафы (например, в Подмосковье или на популярных федеральных трассах), а также администрационный блок автопарков. Сервис использует официальные данные из государственной базы, причем обрабатывает их на вполне достойной скорости: более 500 тысяч штрафов в сутки. Приложение построено так, чтобы не оставлять «белых пятен» и предоставлять полную информацию о штрафах по запросу. Это означает, что для уточнения данных о квитанции вам не придется посылать официальный запрос по почте или регистрироваться на сайте «Госуслуги». Все, что есть по вашему водительскому удостоверению или СТС, сервис вам покажет.

Для поиска информации о штрафах достаточно всего одного «позывного»: вводить и номер ВУ, и данные СТС не требуется. Владельцам нескольких автомобилей и автопарков понравится удобная функция мультипоиска: можно одновременно ввести данные всех интересующих ТС (или водителей) и затем просмотреть имеющиеся штрафы и их статус в одном общем окне.

Приложение Штрафы ГИБДД не требует подключения никаких дополнительных сервисов для комфортной работы. Вы можете и проверить информацию о штрафе, и узнать номер государственной квитанции, и тут же совершить оплату по защищенному шлюзу. Сразу же после зачисления средств на счет региональных служб ГИБДД составляется электронная квитанция об оплате. Ее можно использовать для взаимодействия с сотрудниками ГИБДД: по статусу она ничем не отличается от классического «бумажного» варианта.

Преимущества приложения

Что заставляет пользователей выбирать именно «Штрафы ГИБДД ПДД официальные» среди множества приложений с аналогичными функциями? Кто-то назовет в качестве причины отсутствие назойливой рекламы, еще кто-то – интуитивный интерфейс и скорость отклика. Но все эти приятные свойства – общие, в то время как заядлых автомобилистов притягивают, скорее, следующие особенности:

Полный контроль штрафов во всех регионах Российской Федерации. При этом приложение отслеживает не только «обычные» штрафы, но и штрафы за парковки Москвы, а также автоматические штрафы, выписываемые по снимкам с дорожных камер.

Включение функции push-уведомлений полностью исключает пропуск информации о свежих штрафах. Крайний срок оповещения – 2-3 часа.

Оплатить задолженность перед ГИБДД можно с помощью любой банковской карты (потребуется подключение к Интернету). Средства передаются по защищенному шлюзу. В случае ошибки транзакции сумма в полном объеме возвращается на счет клиента.

Приложение представляет собой ультимативное решение для любого водителя. Все инструменты, которые могут потребоваться для получения информации о штрафах, их погашении и отслеживании платежей, теперь помещаются в вашем смартфоне. Стоит отметить, что сервис не ограничивается нынешними достоинствами и продолжает развиваться: в новых версиях обещают интеграцию с популярными навигационными приложениями. Будет ли новая функция удобной? Возможно, стоит скачать приложение сейчас, чтобы точно не пропустить ответ на этот вопрос.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







