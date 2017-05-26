Детская филармония объявила о наборе мальчиков в хоровую студию

Возраст претендентов на обучение в студии от 7 до 20 лет.

29-30 мая в Хакасской республиканской филармонии имени В.Г. Чаптыкова состоится прослушивание мальчиков и юношей для поступления в хоровую студию в Детскую филармонию. Возраст претендентов на обучение в студии от 7 до 20 лет. Прийти на кастинг можно в удобное время в период с 10:00 до 18:00. Прослушивание проводят профессиональные хормейстеры во главе с заслуженным деятелем культуры Хакасии Мариной Штарк, художественным руководителем знаменитого хора «Каданс», сообщает пресс-служба министерства культуры Хакасии.

Обучение в хоровой студии Детской филармонии начнётся с сентября текущего года. Учащиеся будут принимать участие в концертах и музыкальных постановках филармонии, выступать на республиканских, всероссийских и международных хоровых фестивалях, а в дальнейшем смогут продолжить своё вокальное образование и выйти на профессиональную сцену.

Напомним, детская филармония начала свою работу на базе Хакасской республиканской филармонии имени В.Г. Чаптыкова с 1 марта 2017 года. Руководит новым подразделением Марина Штарк.

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