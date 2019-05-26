Фадеев считает странным спецвыпуск детского «Голоса»



Знаменитый российский продюсер Максим Фадеев обратился к фанатам в Instagram с просьбой высказать мнение о спецвыпуске музыкального шоу «Голос. Дети».

Фадеев поинтересовался, как поклонники относятся к выпуску детского «Голоса», который вышел в пятницу.

«Не показалось ли вам что-то странным? Я очень хочу узнать ваши мнения!» — написал артист на своей странице в социальной сети.

Фадеев пообещал поделиться своим мнением после того, как выскажутся о вчерашнем выпуске подписчики.

Некоторые подписчики признались, что итог телеконкурса их удивил.

«Мне показалось странным, что победила «дружба» там, где победитель должен быть один», — написал пользователь.

Другие интернет-пользователи уверены, что организаторы детского «Голоса» поступили правильно, разделив победу между всеми финалистами.

«Достойный выход из создавшейся ситуации! Дети остались довольны! Иного выхода быть и не могло», — подчеркнул юзер.

Напомним, скандал вокруг детского «Голоса» произошел после победы дочери Алсу Микеллы Абрамовой. После проверки, в ходе которой выяснилось, что была накрутка голосов в пользу Абрамовой, Первый канал аннулировал результаты голосования.

Во время спецвыпуска программы генеральный директор Первого канала Константин Эрнст объявил всех финалистов победителями проекта. Он также пообещал, что программу не закроют.



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