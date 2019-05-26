Фадеев считает странным спецвыпуск детского «Голоса»

26.05.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Фадеев считает странным спецвыпуск детского «Голоса»
Знаменитый российский продюсер Максим Фадеев обратился к фанатам в Instagram с просьбой высказать мнение о спецвыпуске музыкального шоу «Голос. Дети».

Фадеев поинтересовался, как поклонники относятся к выпуску детского «Голоса», который вышел в пятницу.

«Не показалось ли вам что-то странным? Я очень хочу узнать ваши мнения!» — написал артист на своей странице в социальной сети.

Фадеев пообещал поделиться своим мнением после того, как выскажутся о вчерашнем выпуске подписчики.

Некоторые подписчики признались, что итог телеконкурса их удивил.

«Мне показалось странным, что победила «дружба» там, где победитель должен быть один», — написал пользователь.

Другие интернет-пользователи уверены, что организаторы детского «Голоса» поступили правильно, разделив победу между всеми финалистами.

«Достойный выход из создавшейся ситуации! Дети остались довольны! Иного выхода быть и не могло», — подчеркнул юзер.

Напомним, скандал вокруг детского «Голоса» произошел после победы дочери Алсу Микеллы Абрамовой. После проверки, в ходе которой выяснилось, что была накрутка голосов в пользу Абрамовой, Первый канал аннулировал результаты голосования.

Во время спецвыпуска программы генеральный директор Первого канала Константин Эрнст объявил всех финалистов победителями проекта. Он также пообещал, что программу не закроют.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 4 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Фадеев считает странным спецвыпуск детского «Голоса»"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
64, за 0,239