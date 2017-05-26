Глава Хакасии вручил благодарности предпринимателям республики

Чествование представителей бизнес сообщества с его профессиональным праздником — Днём российского предпринимательства, прошло сегодня в Доме правительства.

— Я всегда очень уважительно относился и отношусь к представителям бизнеса, потому что, как правило, это решительные люди, которые не боятся брать на себя ответственность за благополучие своей семьи, своих сотрудников, своих предприятий. Не понаслышке знаю, насколько это непросто. И я благодарен, что вы не пасуете перед сложностями, — выразил признательность бизнес-сообществу глава Хакасии Виктор Зимин. Восемнадцати бизнесменам Зимин вручил благодарственные письма. В числе награждённых директор пекарни-кафе-кондитерской «Малинники» Татьяна Тутатчикова. На её предприятии трудятся более ста сотрудников, в основном пекарей-кондитеров. Татьяна Александровна ставку сделала на качественное сырье от местных производителей — фермеров, аграриев, а также эксклюзивные рецепты по-домашнему вкусной выпечки — пирогов, кулебяк, расстегаев, тортов, слоек, печений...

— Название «Малинники» придумала задолго до открытия предприятия, — рассказала Татьяна Тутатчикова. — Мы себя позиционируем как литературное (связанное с именем Александра Сергеевича Пушкина), русское кафе с натуральной русской продукцией. Воплощаем у себя русские традиции. Недавно провели конкурс «Рецепты наших горожан». Победителей наградили, а по их рецептам ввели несколько позиций. В их числе очень вкусный и полезный яблочно-банановый мафин без сахара от молодой мамы. Сейчас у нас стартовала акция «Пирог-бар». Это серия русских пирогов, сладких и несладких, с минимумом теста и обилием начинки. Специально разработали под горячую выпечку картонную эко-коробку, в которой пироги можно и подогревать в микроволновке.

В нашей продукции не встретишь китайскую картошку или капусту. Овощи, зелень, ягоды, сливки и молоко — только от местных товаропроизводителей из Усть-Абакана, Бородино, Аскизского района, Минусинска. У нас нет промышленного фарша — только свежий продукт. Я мама двоих сыновей и кормлю их только экологически чистыми, сытными и полезными продуктами. Убеждена, что жители и гости Хакасии тоже заслуживают самого лучшего — родное вкусное всегда.

Татьяна Александровна искренне влюблена в своё дело. Так она лично перенимает передовой российский и мировой опыт изготовления кондитерских изделий. Мало того, на стажировки заграницу к лучшим шеф-поварам Франции, Испании, Германии, Италии отправляет своих подчинённых.

В 2015 году наша продукция была представлена на всероссийской выставке пищевой промышленности по итогам которой я выиграла конкурс была направлена на стажировку в Германию, — продолжила беседу бизнес-леди. — От России приглашение получили 23 человека — абсолютное большинство из Европейской части страны. Месяц изучала, как работают лучшие немецкие предприятия, кондитерские цеха. Особенно поразил меня био-хлебозавод. Германия считается альма-матер хлебопечения. В этом году планирую поехать в школу хлебопечения в городе Вайнхайм. Их бренд — никаких хлебопекарных смесей, все исключительно на заквасках. И такую пекарню хочу открыть в городе. Сама люблю есть вкусный ароматный хлеб — и всех угощать только таким — дарующим не только сытость. но и здоровье.

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