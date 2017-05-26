Греф спрогнозировал снижение ставки по ипотеке до 6%

В ближайшие два-три года ставки по ипотеке в России могут снизиться до 6-7% при сохранении тренда на снижение инфляции, такой прогноз озвучил глава Сбербанка Герман Греф.

Греф также уверен, что ключевая ставка Банка России уже до конца года опустится ниже 8%, передает ТАСС.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что ставка по ипотеке в России должна быть снижена до 6-7%, макроэкономические условия для этого созрели.

До этого Греф заявлял, что ставки по ипотеке в России находятся на историческом минимуме, они продолжат падение в 2017 году.

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