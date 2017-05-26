Погода в столице Хакасии наладится к выходным

26.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Жители Абакана могут планировать приятный отдых в парках, на природе или загородных дачах – синоптики обещают на выходных солнечную и теплую погоду без осадков.

Уже сегодня погода начнет налаживаться. Несмотря на ветер и тучи, дождь маловероятен. Днем ожидается до +19 градусов, ночью до +5.

В субботу, 27 мая, будет ясная, солнечная погода. Днем также до +19 градусов, ночью до +8. В воскресенье, 28 мая, в столице Хакасии будет по-летнему жарко – днем температура повысится до +28 градусов, ночью до +15.

Однако уже в понедельник может пойти дождь, несмотря на высокую температуру за окном – до +29 градусов.

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