Самый крупный в России бутик бренда NYX открылся в ТРЦ «Галерея Краснодар»

Самый крупный в России магазин популярной косметической марки NYX Professional Makeup открылся на днях в Краснодаре.

Событие прошло в рамках торгово-развлекательного центра «Галерея Краснодар», на первом этаже которого и расположился бутик. Торжественное мероприятие включало в себя выступление популярных блоггеров и диджея, а для первых посетителей брендового магазина были приготовлены специальные подарки.

На сегодняшний день ТРЦ «Галерея Краснодар» является своеобразной визитной карточкой края, в его рамках размещается огромное количество брендовых бутиков. Ежедневная посещаемость объекта составляет около 40 тыс. человек за счет удачного расположения относительно транспортных и пешеходных зон. Несмотря на популярность этого магазина среди торговых и иных компаний, здесь все еще доступна аренда торговых помещений в Краснодаре на достаточно выгодных условиях. Размещение в окружении солидных бутиков способно сыграть на руку организациям, еще только развивающим свой бизнес и желающим побыстрее найти своих постоянных клиентов.

Аренда помещений под магазин Краснодаром предлагается в ТРЦ «Галерея» на интересных условиях. В рамках одного объекта находятся сотни торговых точек, десятки кафе и ресторанов, кинозалы, супермаркет, салон красоты, фудкорт, банкоматы: все это является настоящим магнитом для жителей города. Люди заходят в центр по делам и для отдыха, попутно заглядывая в бутики и делая там покупки. За счет этого момента существенного снижаются затраты на маркетинговые мероприятия, ведь реклама идет естественным образом за счет интереса населения к ТРЦ в целом и его наполнению в частности.

Люди, которых привлекает в Краснодаре аренда торговых площадей, могут решить организационные вопросы с администрацией комплекса даже в дистанционной форме. Для данных целей приготовлена специальная страница на сайте «Галереи», где требуется представить презентацию своей компании и заполнить несколько полей продуманной до мелочей формы. Здесь необходимо обозначить не только оптимальную площадь подыскиваемых помещений, но и ряд других моментов. Так, от заявителя ожидается четкий выбор профиля деятельности, что важно для грамотного решения маркетинговых задач центра, из чего извлекает пользу и сам арендатор. Также следует перечислить по возможности все торговые марки, представленные в рамках компании.

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