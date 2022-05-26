Ученые Кипра оценили влияние многоразовых ракет на климат Земли

Исследователи Кипра изучили влияние запуска многоразовых ракет на климат Земли. Они создали модель выхлопных газов, с помощью которой смогли установить, что при запуске ракеты в атмосферу выбрасывается большое количество различных соединений, загрязняющих ее. В частности, речь идет об оксидах азота и углекислого газа.

Кроме того, исследователи обнаружили, что на высоте 50-80 км концентрация вредных веществ остается высокой в течение длительного времени. По словам ученых, это оказывает негативное влияние на состояние климата планеты.

Rusfact.com