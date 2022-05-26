Ученые Кипра оценили влияние многоразовых ракет на климат Земли

Russf Май 26, 2022 Интересное

Исследователи Кипра изучили влияние запуска многоразовых ракет на климат Земли. Они создали модель выхлопных газов, с помощью которой смогли установить, что при запуске ракеты в атмосферу выбрасывается большое количество различных соединений, загрязняющих ее. В частности, речь идет об оксидах азота и углекислого газа.

Кроме того, исследователи обнаружили, что на высоте 50-80 км концентрация вредных веществ остается высокой в течение длительного времени. По словам ученых, это оказывает негативное влияние на состояние климата планеты.

Rusfact.com

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2022, All Rights Reserved
.