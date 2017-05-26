В Абакане 15 предпринимателей нарушили запрет на алкоголь в день «последнего звонка»

Накануне полицейские изъяли пиво из 15 торговых точек Абакана. Проверки проходили с утра до позднего вечера.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Абакану, пиво изъяли из магазинов на улицах Дружбы народов, Кирова, Советская, Игарская, Итыгина, Гагарина, Лермонтова, в дачных обществах «Орбита» и «Подсинее».

В 11 точках продавцы продавали алкоголь несмотря на имеющееся объявление о запрете. В отношении них составлены административные материалы, каждый из них заплатит штраф до 2 тысяч рублей.

Еще в двух магазинах продажа пива велась по инициативе владельцев. В отношении предпринимателей возбуждены дела об административных правонарушениях. Им грозит от 5 до 10 тысяч рублей штрафа.

Также выявлено два факта продажи пива подросткам в магазинах на улице Вяткина и улице Богдана Хмельницкого. Продавцы заплатят штрафы от 30 до 50 тысяч рублей.

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