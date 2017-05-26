В Абакане маршрутку сняли с линии из-за подозрительного газового баллона

26.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Госавтоинспекторы выявили маршрутный автобус с незарегистрированным газобаллонным оборудованием.

Во время рейда по автобусам инспекторы Абакана выявили ГАЗ-322132, на котором установлено газобаллонное оборудование, не прошедшее регистрацию. Транспорт курсировал по маршруту "Абакан – Черногорск". Как пояснил индивидуальный предприниматель и водитель в одном лице, он установил баллон несколько лет назад на СТО в городе угольщиков.

Таким образом, мужчина 1955 года рождения внёс в конструкцию автобуса изменения без разрешения УГИБДД МВД по Хакасии. проводится проверка. Маршрутный автобус снят с линии.

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