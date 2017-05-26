В Хакасии поблагодарили доктора ветеринарных наук

Министерство природных ресурсов и экологии Хакасии отметило работу заведующего кафедрой ветеринарной медицины Хакасского госуниверситета, доктора ветеринарных наук Елены Безрук. И.о. министра Алексей Сиорпас вручил спасительнице животных благодарственное письмо.

Как сообщает пресс-служба ХГУ, в апреле Елена Безрук вместе со студентами сельскохозяйственного института сделала операцию льву из Центра живой природы Абакана. Хищнику удалили новообразование нижнего века. Операция прошла успешно. Как отметил Сиорпас, сейчас сейчас лев в полном порядке: бодр и весел, а ещё его ждёт переселение в новый вольер.

Поблагодарил за сотрудничество Елену Безрук и директор Центра живой природы Геннадий Лагутко. Кафедра ветеринарной медицины регулярно помогает Абаканскому зоопарку. Ранее ее силами была сделана операция тигренку, вылечили тигра, расчищали копыта лошадям.

Ежегодно студенты – будущие ветеринары проходят в зоопарке практику и постоянно ухаживают за животными. Юные айболиты из сельскохозяйственного института и колледжа ХГУ практикуются, а затем и устраиваются на работу в предприятия сельскохозяйственного профиля, ветеринарные инспекции, лаборатории и клиники Хакасии и юга Красноярского края.

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